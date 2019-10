Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Kellerbrand in der Sulgauer Straße - Brandstiftung nicht auszuschließen

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Montagabend hat es in einem Keller in der Sulgauer Straße gebrannt. Die Brandursache ist bislang unklar, weshalb auch eine Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden kann.

Kurz nach 18 Uhr rückte die Feuerwehr in die Sulgauer Straße aus. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses lief bei ihrer Rückkehr vom Einkaufen direkt in das bereits verrauchte Treppenhaus und setzte einen Notruf ab. Die Polizei leitete sofort Evakuierungsmaßnahmen ein, die Feuerwehren aus Schramberg und Sulgen bekämpften die Flammen. In einer Kellerparzelle brannten Kartonagen und andere, dort aufbewahrte Gegenstände, die aus bisher nicht bekanntem Grund Feuer gefangen hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Nachdem die Floriansjünger den Brand gelöscht und das Haus gelüftet hatten, konnten die evakuierten Bewohner wieder "einziehen". Eine Hausmitbewohnerin erlitt einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst, der ebenfalls vor Ort war, versorgt.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt in der Sache, konnte die Brandursache bisher aber noch nicht klären.

