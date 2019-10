Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Schaden

Spaichingen (ots)

Am Dienstagmittag hat ein 28-Jähriger, der von der Straße Am Unterbach links in die Schuraer Straße abgebogen ist, einen vorfahrtsberechtigten LKW-Fahrer übersehen und einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 14:30 Uhr übersah ein Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen aus der Straße Am Unterbach einen von rechts auf der Schuraer Straße kommenden LKW und verursachte einen Unfall. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

