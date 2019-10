Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Buchheim) Arbeitsunfall mit verletzter Person

Buchheim (ots)

Eine 49-jährige Frau hat sich während der Arbeit an einer Bandschleifmaschine an der Hand verletzt. Durch eine versehentliche Fehlbedienung verletzte sich die Frau derart an der Hand, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Handchirurgie geflogen wurde.

