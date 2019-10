Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 18:15 Uhr ist ein Unbekannter gegen ein auf dem Nettoparkplatz in der Nelkenstraße geparkten weißen VW Golf gefahren. Ohne sich um den Schaden am Heck des abgestellten Wagens zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461/941-185) ermittelt nun wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise.

