Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Unbekannter zerkratzt Motorhaube

(Albstadt) (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag ist die Motorhaube eines geparkten Autos in der Riedstraße zerkratzt worden.

Am Montag gegen 23:30 Uhr stellte der Besitzer eines VW Golf diesen in der Riedstraße ab. Am Dienstagmittag fand er sein Fahrzeug mit einer zerkratzten Motorhaube vor. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Angaben sollen bitte an das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432 955 0 gemeldet werden.

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

