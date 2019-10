Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Weibliche "Langfinger" beim Stehlen im Drogeriemarkt Müller ertappt

Albstadt-Ebingen (ots)

Am Dienstagmittag sind drei Frauen bei einem Ladendiebstahl im Müller erwischt worden. Sie hatten Produkte im Wert von zirka 550 Euro eingesteckt.

Gegen 14 Uhr am Dienstag sah eine Mitarbeiterin, wie drei Frauen Waren in mitgeführte Taschen packten. Als die Diebinnen bemerkten, dass sie beobachtet werden, flüchteten zwei von Ihnen samt Beute. Die dritte Frau konnte festgehalten werden. Sie hatte Produkte im Wert von etwa 550 Euro bei sich. Was ihre Mittäterinnen gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Die Frau verhielt sich aggressiv gegenüber den Mitarbeiterinnen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Seitens der Drogerie wurde ein lebenslängliches Hausverbot ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Vivien Bartosch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell