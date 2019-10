Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Nach Unfall abgehauen - Zeugenaufruf

Balingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein bisher noch nicht bekanntes Auto in der Lange Straße gegen einen Dacia gefahren. Es entstand Sachshcaden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Am Dienstag stellte der Besitzer eines Dacia gegen 11 Uhr einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Das Auto stand in der Lange Straße. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 10:05 Uhr und 10:50 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Angaben zu einem Verursacher sollen bitte an das Polizeirevier Balingen unter der Nummer 07433 264 0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Vivien Bartosch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell