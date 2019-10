Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim - Sunthausen) Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Tuninger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim - Sunthausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter versucht, einen in der Tuninger Straße nahe der St. Mauritius Kirche aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Hierbei machten sich die Täter an dem Münzeinwurf des Automaten zu schaffen und versuchten diesen aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Bei der Tat wurde Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell