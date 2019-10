Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unbekannte begehen über das Wochenende mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen in St. Georgen begangen. An der Rupertsbergschule in der Neue-Heimat-Straße wurde ein Mülleimer in Brand gesteckt, wodurch dieser beschädigt wurde. Mit Farbe und Graffiti-Malereien machten sich die Unbekannten an einer Bushaltestelle am Bildungszentrum an der Straße "Im Hochwald" sowie an Sportgeräten auf dem Skater-Areal im Bereich des Klosterweihers zu schaffen. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet um Zeugenhinweise.

