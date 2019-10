Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hochmössingen) Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten und zwei Totalschäden

Hochmössingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat es auf der K5521 nach einer Vorfahrtsverletzung einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben. Gegen 10 Uhr fuhr ein 39-Jähriger vom Grundhofweg nach links auf die Ignaz-Rohr-Straße. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß. Die 81-jährige Ford Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch den Abschleppdienst und später noch einmal durch die Feuerwehr abgebunden werden.

