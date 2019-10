Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dürrenmettstetten) Arbeitsunfall durch Büffelangriff

Dürrenmettstetten (ots)

Am Dienstagabend kam es im Schalmenhagweg auf einem Büffelhof zu einem Arbeitsunfall. Eine Mitarbeiterin wurde durch einen Büffel verletzt. Gegen 18 Uhr öffnete die Landwirtin ein Tor zum Melkstand. Daraufhin ging der sich dort befindliche Büffel unvermittelt auf die Frau los. Das Tier hakte sich mit einem Horn in den Oberschenkel ein. In Folge dessen kam sie zum Sturz und zog sich eine Schnittwunde am Bein zu. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins SBK gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell