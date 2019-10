Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Neunjähriger Junge an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben

Tuttlingen (ots)

Der neunjährige Junge, der am Dienstagnachmittag beim Tuttlinger Stadtgarten in der Bahnhofstraße von einem Lastwagen überrollt wurde, ist in der Nacht an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Wie bereits berichtet erfasste ein LKW den Jungen, der mit einem Tretroller unterwegs war, an der Einmündung der Kaiserstraße und überrollte ihn.

