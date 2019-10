Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen/Plochingen) Ronja M. von Polizei gefunden - Fahndung erledigt

Vöhringen/Plochingen (ots)

Die seit dem vergangenen Mittwoch aus Vöhringen/Lkr. Rottweil vermisste Ronja M. ist am gestrigen Dienstag in Plochingen aufgetaucht. Eine Polizeistreife traf die 16-Jährige gegen 21 Uhr in der Esslinger Straße und nahm sie in Gewahrsam. Zur vorübergehenden Unterbringung wurde das Mädchen einer sozialen Einrichtung übergeben.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell