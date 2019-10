Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) LKW überrollt neunjährigen Jungen

Tuttlingen (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist am Dienstagnachmittag ein neunjähriger Junge ins Krankenhaus geflogen worden, nachdem ihn in der Bahnhofstraße beim Stadtgarten ein Lastwagen überfahren hat.

Der Neunjährige fuhr gegen 15.35 Uhr mit seinem Tretroller auf der Kaiserstraße in Richtung Stadtgarten. An der Einmündung in die Bahnhofstraße erfasste ihn ein Lastwagen, der von links aus Richtung Aesculap-Kreisel kam. Der Junge wurde von dem LKW überrollt. Dabei verletzte er sich schwer. Es besteht Lebensgefahr. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Neunjährigen. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Rottweil die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei sind noch im Gange.

