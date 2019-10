Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Diebstahl in Gemeinschaftspraxis

Alb (ots)

Im Laufe des Mittwochmittags hat ein bisher unbekannter Täter im Ärztehaus in der Schmiechastraße während der Sprechstunde aus einer Gemeinschaftspraxis eine Geldkassette gestohlen. Zwischen 13 und 19 Uhr öffnete der Gauner einen Tresor im Büro der Praxis. Aus dem Safe nahm er eine Stahlkassette mit, in der Bargeld verwahrt wurde. Da keinerlei Aufbruchspuren vorhanden waren, geht die Polizei nach dem bisherigen Ermittlungsstand davon aus, dass der Dieb einen der Originalschlüssel fand, verwendete und wieder zurücklegte. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt in der Diebstahlssache und sucht Zeugen. Wer im besagten Zeitraum eine verdächtige Person im Umfeld der Praxis gesehen hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0).

