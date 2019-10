Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Verkehrsunfallflucht mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Spittelstraße durch einen 31-jährigen, vermutlich alkoholisierten Autofahrer zu einem Verkehrsunfall mit folgender Unfallflucht gekommen. Gegen 22:30 Uhr fuhr der Mann mit einem Audi A6 auf der Spittelstraße und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der geparkte Wagen noch mit drei anderen abgestellten Autos zusammengeschoben. Hierdurch entstand an den fünf beteiligten Wagen über 30.000 Euro Sachschaden. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Audi-Fahrer, meldete sich aber am Folgetag bei der Polizei. Da die Beamten im Gespräch mit dem 31-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen und auch zu vermuten war, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp / Benjamin Kimmich

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell