Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Technischer Defekt an einer Heizungsanlage führt zu Feuerwehreinsatz im Forlenweg

Bräunlingen (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an der Heizungsanlage eines Wohnhauses ist es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz im Forlenweg gekommen. Ein Spaziergänger hörte gegen 20.40 Uhr einen Rauchmelder, als er an dem Wohnhaus im Forlenweg vorbeiging. Zudem konnte der Mann hinter einem ebenerdigen Fenster Rauch sehen. Die nach der Verständigung zusammen mit DRK Rettungsfahrzeugen eintreffende Feuerwehr konnte die Ursache der Rauchentwicklung im Bereich der Heizungsanlage des Hauses lokalisieren. Ein technischer Defekt an der Anlage hatte zu der erheblichen Raubildung geführt. Zu einem Feuer war es glücklicherweise nicht gekommen. Auch Personen kamen nicht zu Schaden. Nach dem Durchlüften des Hauses konnten Feuerwehr und Rettungskräfte wieder abrücken.

