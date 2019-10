Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Brennende Waschmaschine führt zu Evakuation

Albstadt-Tailfingen (ots)

Am Montagabend musste aufgrund einer brennenden Waschmaschine ein Wohnhaus in der Breslauer Straße evakuiert werden.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße bemerkte am Montag gegen 18.50 Uhr eine brennende Waschmaschine in der Waschküche des Gebäudes. Die verständigte Feuerwehr hat alle Bewohner des Hauses evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf die verrußten Gemäuer des Waschraumes. Brandursache war ein technischer Defekt der Waschmaschine. Die Feuerwehr Tailfingen war mit einem Löschzug vor Ort. Das DRK unterstützte den Einsatz ebenfalls mit fünf Mann.

