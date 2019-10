Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Gegen parkendes Auto gefahren- Zeugenaufruf

Balingen (ots)

Am Montagmorgen ist durch einen unbekannten Unfallverursacher ein an der Burgenwand in Balingen geparktes Auto beschädigt worden.

Der Besitzer eines silbernen Fiat Panda stellte diesen am Montag gegen 09:45 Uhr an der Burgenwand ab. Als er gegen 10.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von etwa 4500 Euro. Sachdienliche Angaben zu einem Täter sollen bitte an das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433 264 0 gemeldet werden.

Thomas Kalmbach/Vivien Bartosch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

