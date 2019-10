Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Vorfahrt nicht beachtet

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer hat am Montag, gegen 7.15 Uhr, an der Einmündung Möhringen-Ost die Vorfahrt nicht beachtet und einen Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Autofahrer war auf der Bischofszeller Straße unterwegs und fuhr an der Einmündung Möhringen-Ost auf die Bundesstraße 311 ein. Hierbei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug eines 52-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt. Der stark beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

