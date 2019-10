Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Rippoldsau-Schapbach) Einbruch in Büroräumlichkeiten des Wolf- und Bärenparks

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

In der Sonntagnacht haben unbekannte Täter bei einem Einbruch im Wolf- und Bärenpark Bargeld entwendet. Weiter entstand Sachschaden.

In der Zeit zwischen Parkschluss am Sonntag und Parköffnung am Montag stiegen unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Wirtschaftsgebäude ein. Aus einem gewaltsam geöffneten Standtresor klauten die Eindringlinge Bargeld, das dort in mehreren Kassen aufbewahrt wurde. Ein weiterer Wandtresor wurde von der Verschraubung gerissen und samt Inhalt entwendet. Darin befanden sich Spendengelder. Durch das gewaltsame Eindringen in die Räumlichkeiten entstand zusätzlich Sachschaden in einer Höhe von 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Vivien Bartosch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell