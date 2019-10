Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Audi nach Fahrerflucht beschädigt - Zeugensuche

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagmittag hat ein unbekannter Täter in der Joseph-Haydn-Straße in Schwenningen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag gegen 11.20 Uhr stellte der Besitzer eines blauen Audi B8 diesen für wenige Minuten in der Joseph-Haydn-Straße ab. Nachdem er kurze Zeit später wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Beschädigungen fest. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Angaben zu einem Verursacher sollen bitte unter der Telefonnummer 07720 8500 0 an das Polizeirevier Schwenningen gemeldet werden.

