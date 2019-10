Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten und 10.000 Euro Schaden

Bisingen (ots)

Am Montagmorgen hat ein 29-jähriger Autofahrer auf der Conrad-Röntgen-Straße einen Unfall mit einer leicht verletzten Person verursacht. Gegen 09:30 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Mazda auf der Conrad-Röntgen-Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße. An der dortigen Kreuzung wollte der Madza-Fahrer nach links abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Suzuki. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurde der Fahrer des Suzukis leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 10.000 Euro.

