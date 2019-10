Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Verkehrsunfallflucht

Haigerloch (ots)

Am Samstag hat in der Zeit zwischen 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr ein bisher unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Wohn Schick" in der Hauptstraße beim Ein- oder Ausparken ein Auto gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro. Es konnten rote Lackantragungen an dem beschädigten Ford festgestellt werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Haigerloch (07474 95008-0) entgegen.

