Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Schaufensterscheibe beschädigt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße mit einem Weizenbierglas eine Fensterscheibe an einem Hotel eingeworfen. Dabei entstanden mehrere Risse und ein Loch. Der Schaden an der über sechs Quadratmeter großen Scheibe wird auf mehrere tausende Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-0) entgegen.

