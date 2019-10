Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Böttingen) Einbruch in Jugendtreff

Böttingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 23.55 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, in den Jugendtreff im Spaichinger Weg eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Toilettenfenster Zutritt in die Räumlichkeiten. Die Eindringlinge entwendeten zwei Wasserpfeifen und eine Kassette mit Kleingeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

