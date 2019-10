Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schörzingen) Auffahrunfall - Führerschein weg

Schörzingen (ots)

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, ist eine 49-jährige Skoda-Fahrerin in der Hauptstraße auf einen haltenden Nissan eines 75-jährigen Mannes aufgefahren. Es entstand Sachaschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Personen wurden beim Zusammenstoß nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Nach der ärztlichen Blutentnahme musste die Unfallverursacherin ihren Führerschein abgeben.

