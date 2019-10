Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Autobesitzerin verhindert Unfallflucht

Horb am Neckar (ots)

Ein 42-jährige Lenkerin eines VW Golf hat am Freitag, gegen 22.50 Uhr, auf der Straße "Am Spitalhof" einen Unfall mit rund 3.000 Euro Sachschaden verursacht und wollte anschließend flüchten. Die Autofahrerin kam von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten VW. Nach dem Aufprall fuhr die 42-Jährige ein Stück rückwärts und wollte anschließend flüchten. Die 30-Jährige Besitzerin des VW hörte den Aufprall und beobachtete anschließend die Golf-Fahrerin. Die Autobesitzerin rannte sofort aus dem Haus und schlug mit der Faust gegen die Fensterscheibe des Golf. Die 42-Jährige hielt daraufhin an. Im anschließenden Gespräch mit der Autofahrerin war die Alkoholfahne deutlich zu riechen. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Horb stellten einen Atemalkohol von über 1,9 Promille fest. Nach der ärztlichen Blutentnahme musste die Unfallverursacherin ihren Führerschein abgeben.

