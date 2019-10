Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Zwei Verletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Oberndorf am Neckar (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen und rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, gegen 13.50 Uhr, auf der Landesstraße 415. Eine 22-jährige Lenkerin eine Ford Puma war in Richtung Lindenhof unterwegs. Wegen zu hoher Geschwindigkeit geriet die junge Frau in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern. In der Folge kollidierte der Ford wuchtig mit einem entgegenkommenden Renault Espace einer 41-jährigen Frau. Beide Autofahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Mitfahrerinnen im Espace blieben unverletzt.

