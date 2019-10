Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Auto kracht in die Leitplanken

Schramberg (ots)

Ein 46-jähriger Golf-Fahrer ist am Samstag, gegen 16.20 Uhr, in der Glasbachkurve in die Leitplanken gekracht. Der Autofahrer war von Schramberg in Richtung Sulgen unterwegs und schleuderte in der Glasbachkurve von der Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

