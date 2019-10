Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Auto überschlägt sich mehrfach

Bad Dürrheim (ots)

Eine 26-jährige Mazda-Fahrerin hat sich am Samstag, gegen 14.50 Uhr, mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen. Die Frau war auf der Kreisstraße 5705 von der Hirschhalde in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam der Wagen nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Mazda entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

