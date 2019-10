Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Baucontainer aufgebrochen

Mönchweiler (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, haben unbekannte Täter "Am Fohrenwald" einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter kackten das Vorhängeschloss und verschafften sich so Zutritt in den Container. Die Einbrecher entwendeten einen Rüttelstampfer, eine Motorflex, eine Hilti Bohrmaschine mit Zubhör und eine Asphaltschneidemaschine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

