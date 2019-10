Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Auto landet auf dem Dach

Alpirsbach (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Freitag, gegen 11 Uhr, auf der Landesstraße 415 von der Straße abgekommen. Die junge Frau war in Richtung Aischfeld unterwegs und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kippte an der steilen Böschung um und blieb auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin zog sich eine Kopfplatzwunde zu. An ihrem Citroen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell