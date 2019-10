Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Skoda fährt gegen Baustellencontainer - Fahrer leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen ist ein Skoda-Fahrer in Schwenningen von der Kreuzstraße in die Villinger Straße eingebogen und aufgrund der ihn blendenden Morgensonne mit einem Baustellencontainer kollidiert. Gegen 8 Uhr bog der 60-Jährige von der Kreuzstraße in die Villinger Straße ab. Hierbei übersah er einen Container, welcher sich auf dem rechten Fahrstreifen befand und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrstreifen war mit Warnbaken abgesperrt. Wegen gesundheitlicher Beschwerden brachte ein Rettungsteam den Mann in das SBK. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein Schaden von zirka 5000 Euro.

