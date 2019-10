Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Mann masturbiert in der Hochmaiengasse

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich in der Nacht zum Montag in der Hochmaiengasse selbst befriedigt. Eine Zeugin sah, wie der Mann gegen 22.35 Uhr in der schmalen Gasse vor ihrer Haustüre sein Geschlechtsteil "auspackte" und zu masturbieren begann. Zuvor hatte er sich auf seinem Mobiltelefon unüberhörbar einen Pornofilm angeschaut. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll dies nicht der erste derartige Auftritt des Unbekannten gewesen sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, dunkle Haare, süd- oder südorteuropäische Herkunft, bekleidet mit Jogginghose, T-Shirt und schwarzer Jacke.

Das Polizeirevier Rottweil ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0741 477 0).

