Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 70-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 16.50 Uhr, in der Salinenstraße zugezogen. Der 70-jährige Biker war auf Höhe der Helios-Arena auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Beim Vorbeifahren an einer Fußgängergruppe kam es zu einer Berührung mit einem 40-jährigen Fußgänger. Der 70-Jährige kam hierdurch zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

