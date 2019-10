Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Motorradfahrer schwer verletzt

Dornhan (ots)

Bei einem Unfall in Leinstetten ist am Donnerstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 58-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Glattalstraße in Richtung Dornhan. In Leinstetten kam ihm ein VW entgegen. Die Fahrerin des Kleinwagens bog vor dem Motorrad nach links in die Sommerbergstraße ab. Die 52-Jährige hatte die Maschine nicht kommen sehen. Motorrad und VW stießend heftig zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer. Notarzt und ein Rettungsteam kümmerten sich um ihn. Nach der Erstversorgung kam der Gestürzte ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 9000 Euro. Bei der Honda geht die Polizei von einem Totalschaden aus. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

