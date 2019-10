Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Reifen zerstochen

Albstadt-Ebingen (ots)

In der Maurerstraße wurden in der Nacht zum Mittwoch an einem geparkten Auto die Reifen zerstochen. Die Täter verursachten dadurch an dem Renault Scenic einen Schaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Albstadt bittet unter 07432 9550 um Hinweise.

