Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Multivan nach gefährlichen Überholmanöver gesucht

Rottweil (ots)

Die Polizei in Rottweil sucht aktuell nach dem Fahrer eines beigen Multivans, der am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Neukirch und Rottweil gefährlich überholt und ein Auto gestreift hat. Der Schaden, der dadurch am überholten BMW entstanden ist, beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 0741 4770 erbeten.

