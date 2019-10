Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Autofahrer nach Unfall eingeklemmt

Baiersbronn (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag in der Tonbachstraße einen Unfall verursacht und dabei sich und den Unfallgegner verletzt. Der 89 Jahre alte Fahrer wollte von der Einmündung "Freyenhöfe" in die Tonbachstraße abbiegen. Dabei übersah der den Fiat, der in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 89-Jährige in seinem VW Golf eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer. Er, sowie der 50 Jahre alte Fahrer des Ducato verletzten sich glücklicherweise nur leicht. An den Autos entstand beim Unfall ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

