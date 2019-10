Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St.Georgen) Unfall bei Überholvorgang- dringend Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr sind auf der Strecke zwischen der Schorenkreuzung und Königsfeld ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer war auf der Straße vor der Abfahrt nach Hagenmoos hinter dem Holzlaster unterwegs und wollte diesen überholen. Als die Fahrzeuge auf selber Höhe waren überholte der Laster einen Radfahrer, der am rechten Fahrbahnrand unterwegs war. Der Lastwagen und der VW Golf streiften sich, wodurch ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei in St. Georgen nun dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere der überholte Radfahrer wird gebeten sich unter Tel. 07724 94950 zu melden.

