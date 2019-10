Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Sturz auf Baustelle

Schramberg-Sulgen (ots)

Auf dem Gelände einer Baustelle in der Christoph-Schweizer-Straße ist am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Arbeiter aus mehreren Metern Höhe gestürzt und hat sich dabei Knochenbrüche zugezogen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte er Arbeiten in etwa 5 Metern Höhe durch. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell