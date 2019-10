Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Auseinandersetzung vor Gaststätte

Oberndorf am Neckar (ots)

Vor einer Wirtschaft in der Talstraße haben sich am frühen Donnerstagmorgen mehrere Männer eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Ursache der Schlägerei dürfte ein verbaler Streit zwischen mehreren Personen in der Gaststätte gewesen sein. Bei dem folgenden Handgemenge vor dem Lokal wurden mindestens vier Personen leicht verletzt. Sie mussten teils im Krankenhaus versorgt werden. Die genauen Hintergründe der Tat klärt nun das Polizeirevier Oberndorf.

