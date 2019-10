Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) E-Bikefahrer angefahren

Albstadt Tailfingen (ots)

In der Thaliastraße hat am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin mit einem E-Bikefahrer zusammengestoßen. Die 79 Jahre alte Fahrerin eines VWs wollte von der unteren Bachstraße nach links in die Thaliastraße abbiegen, als sie den querenden Radler übersah. Der 65-jährige Zweiradfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. Am Rad und dem VW entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro.

