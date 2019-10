Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Autofahrer wird schwer verletzt

Kreis Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach zwanzig Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Seitingen und der Einmündung in die B 523/Tuttlingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger kam mit seinem Chevrolet in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge kam er mit seinem Pkw ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit seinem Pkw gegen einen Baum prallte. Der allein im Auto befindliche Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werde. Er kam anschließend ins Krankenhaus und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Die Feuerwehr Seitingen-Oberflacht war mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das DRK war mit einem Notarzt, drei Rettungsassistenten und zwei Fahrzeugen eingesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 07461 941-333

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell