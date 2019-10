Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Geparkter PKW gerammt

Albstadt (ots)

Am Dienstag wurde ein in der Albstädter Innenstadt abgestellter Audi im Frontbereich beschädigt.

Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es am 01.10.2019 zu einem Schaden an einem geparkten Audi A3. Der PKW befand sich auf einem Parkplatz neben der Kapellkirche im Oberen Stadtgraben. Es entstand Sachschaden in der Höhe von etwa 500EUR. Zeugen, die den Unfallhergang oder den Verursacher gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Albstadt-Ebingen unter der Telefonnummer: 074319353010 zu melden.

