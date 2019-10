Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Betrunkener Fahrradfahrer stürzt

Rangendingen (ots)

Am Dienstagabend hat ein Radfahrer in der Uhlandstraße mit einem Promillewert von 1,58 die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist gestürzt. Kurz nach 21 Uhr verließ der 76-Jährige mit seinem Fahrrad den Parkplatz der Sporthalle und fuhr nach links auf die Uhlandstraße ein. Hierbei verlor er aufgrund seines Alkoholisierungsgrads die Kontrolle über sein Fahrrad. Er kollidierte mit einem im Grünstreifen liegenden etwa 1 Meter hohen Stein und stürzte. Hierbei zog sich er sich eine blutende Kopfplatzwunde zu, welche ambulant in der Balinger Notaufnahme behandelt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Gesetzeshüter beim Atemalkoholtest einen Wert von 1,58 Promille fest. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

