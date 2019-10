Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Vorfahrt missachtet - ein verletzter Autofahrer und rund 10.000 Euro Sachschaden

Schramberg (ots)

Ein verletzter Autofahrer und rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag, gegen 15.10 Uhr, auf der Schillerstraße. Ein 53-jähriger Lenker eines Mitsubishi war auf dem Parktorweg unterwegs und bog an auf die Schillerstraße ab. Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines 35-jährigen Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß wurde der 35-Jährige leicht verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden.

