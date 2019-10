Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim Ein- oder Ausparken Auto beschädigt und geflüchtet

Tuttlingen (ots)

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 14.35 Uhr, auf dem Kaufland- Parkplatz in der Stockacher Straße einen Renault Twingo beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell