Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Auto aufgebrochen

Geisingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.05 Uhr, auf dem Wanderparkplatz "Klausener Tal" einen Ford C-Max aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe am Wagen ein und durchsuchten anschließend das gesamte Fahrzeug. Da sich keine Wertsachen im Pkw befanden, verschwanden die Ganoven ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt der Polizeiposten Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) entgegen.

